РФ забрала жизни по меньшей мере 464 украинских детей – ОГП

РФ забрала жизни по меньшей мере 464 украинских детей – ОГП
Фото: ДСНС

С начала полномасштабного вторжения, по подтвержденным данным, россияне убили по меньшей мере 464 украинских ребенка, сообщили в Офисе генпрокурора. Больше всего маленьких украинцев пострадали от рук оккупантов в Донецкой области.

«По состоянию на утро 7 марта 2023 года более 1395 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 464 ребенка погибли и более 931 получили ранения разной степени тяжести», – сообщили в ОГП.

Там отметили, что больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области – 446;
  • Харьковской области – 273;
  • Киевской области – 123;
  • Херсонской области – 94;
  • Запорожской области – 84;
  • Николаевской области – 83;
  • Черниговской области – 68;
  • Луганской области – 66;
  • Днепропетровской области – 64.
«Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – объяснили в Офисе генпрокурора.

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