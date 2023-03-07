РФ забрала жизни по меньшей мере 464 украинских детей – ОГП

С начала полномасштабного вторжения, по подтвержденным данным, россияне убили по меньшей мере 464 украинских ребенка, сообщили в Офисе генпрокурора. Больше всего маленьких украинцев пострадали от рук оккупантов в Донецкой области.

«По состоянию на утро 7 марта 2023 года более 1395 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 464 ребенка погибли и более 931 получили ранения разной степени тяжести» , – сообщили в ОГП.

Там отметили, что больше всего детей пострадало в:

Донецкой области – 446;

Харьковской области – 273;

Киевской области – 123;

Херсонской области – 94;

Запорожской области – 84;

Николаевской области – 83;

Черниговской области – 68;

Луганской области – 66;

Днепропетровской области – 64.