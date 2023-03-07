РФ забрала жизни по меньшей мере 464 украинских детей – ОГП
С начала полномасштабного вторжения, по подтвержденным данным, россияне убили по меньшей мере 464 украинских ребенка, сообщили в Офисе генпрокурора. Больше всего маленьких украинцев пострадали от рук оккупантов в Донецкой области.
«По состоянию на утро 7 марта 2023 года более 1395 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 464 ребенка погибли и более 931 получили ранения разной степени тяжести», – сообщили в ОГП.
Там отметили, что больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области – 446;
- Харьковской области – 273;
- Киевской области – 123;
- Херсонской области – 94;
- Запорожской области – 84;
- Николаевской области – 83;
- Черниговской области – 68;
- Луганской области – 66;
- Днепропетровской области – 64.
«Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – объяснили в Офисе генпрокурора.