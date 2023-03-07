У Зеленского ответили на фантазии Лукашенко о подрыве А-50 в Беларуси

Подрыв российского самолета-наводчика А-50 в Беларуси - это не теракт или диверсия, а антитеррористический акт. Его устроили не вымышленные "диверсанты", а белорусские партизаны, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает его Twitter.

Подоляк ответил на фантазии белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу подрыва российского самолета А-50. Он посоветовал самопровозглашенному президенту Беларуси определиться с терминами.

Кроме того, Подоляк напомнил, что ответственность за подрыв А-50 на аэродроме "Мачулищи" взяли на себя белорусские партизаны.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт - это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии - когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 - антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами" , - отметил Подоляк

Напомним, в конце февраля белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет-наводчик А-50 на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска.

Сегодня белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые подтвердил диверсию и нафантазировал "невероятную историю" о якобы причастности "украинского диверсанта" к подрыву.

Он заявил, что диверсия в Мачулищах была "спланирована СБУ и ЦРУ" с использованием "высших технологий".