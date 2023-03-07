Украина вернула из российского плена еще 130 защитников

7 марта в результате переговорного процесса произошел очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией, Киев вернул 130 защитников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают РИА Новости, Минобороны России, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министерство обороны России сообщило, что во вторник с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих. Их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Позже украинская сторона подтвердила обмен.

Прямая речь Ермака: "Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей: 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – с "Азовстали". Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с Донецкого направления", - сообщил Ермак.

Детали:

Большинство из людей, которых Украина вернула 7 марта, имеют тяжелые ранения.