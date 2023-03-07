Украинцы смогут заказывать номерные знаки на авто онлайн: в МВД назвали термины

Уже в июне вступит в силу приказ МВД об определении механизма заказа онлайн номерных знаков на автомобили, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook-страницу замминистра внутренних дел Богдана Драпятого.

"Через три месяца, а именно 3 июня 2023 года, вступит в силу приказ МВД Украины от 17 января 2023 года № 10, которым определен механизм заказа онлайн имеющихся в сервисном центре МВД платных или бесплатных номерных знаков" , - заявил Драпятый.

Как пояснил чиновник, всего за несколько кликов владельцы автомобилей смогут выбрать и забронировать желаемую комбинацию номерных знаков в личном кабинете и сразу оплатить ее, если она является платной. В течение 10 дней после бронирования необходимо закрепить номерной знак в выбранном сервисном центре МВД во время регистрационных действий с транспортным средством.