Разведка обещает найти виновных в расстреле украинского военного

Главное управление разведки Украины приложит все усилия для того, чтобы найти виновных в жестоком убийстве украинского военного, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне опубликовали видео жестокого убийства для того, чтобы деморализовать украинцев. Однако это не подействовало и только прибавило как военным, так и мирному населению ненависти к России.

Юсов рассказал, что ГУР уже приступил к поиску исполнителей преступления. Ведомство сделает все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность, ведь это вопрос чести.

"Россияне сознательно записали это преступление на видео и сознательно его обнародовали. Это те акты геноцида, которые решители не стесняются, и публичная политика этого режима и этой так называемой армии" , - уточнил он.

Расстрел украинского пленника

Напомним, вчера сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими оккупантами. Захватчики сняли то, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

На что сразу отреагировали на Банковой. Руководитель ОП Андрей Ермак пообещал отомстить за убийство бойца. Тем временем омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил видео с расстрелом украинского пленника международным партнерам.

Впоследствии появилась и реакция президента Владимира Зеленского. Он пообещал, что Украина найдет убийц военного, расстрелянного российскими трусливыми оккупантами.

Тем временем нардепы просят главу государства присвоить звание Героя погибшему военнопленному.

Расследование этого дела уже начато.