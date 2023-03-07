NYT: Взрывы на газопроводах "Северный поток" устроила украинская группа

Диверсию на российских магистральных газопроводах "Северный поток" в Балтийском море устроила украинская группа, которая действовала без указаний украинских властей, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные американской разведки со ссылкой на New York Times.

"Взрывчатые вещества, скорее всего, были заложены с помощью опытных водолазов, которые, похоже, не работали на военные или разведывательные службы. Но возможно, что преступники прошли специальную государственную подготовку в прошлом" , — говорится в материале.

Разведка не нашла доказательств того, что диверсионна группа действовала по указанию украинских властей. Также не была установлена причастность к взрывам американских или британских официальных лиц. Диверсанты скорее всего были гражданами Украины или России. Возможно действовали совместно.

Однако не все представители разведки США доверяют этой информации.

Как сообщалось, 26 сентября 2022 года пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Было зафиксировано несколько утечек.

Позже в сети появились фото и видео с мест утечек газа, обнародованных датскими военными.

В конце октября на дне Финского залива зафиксировано несколько подводных взрывов в районе пролегания газопроводов.

Шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий расследование повреждений газопроводов, подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.