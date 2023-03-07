Зеленский объяснил, чем важен Бахмут

Захват Бахмута откроет для России путь к другим населенным пунктам Донецкой области – по этой причине украинские защитники продолжают защищать город, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, для россиян будет открыта дорога после Бахмута в другие города Украины, в Донецком направлении.

Вот почему наши ребята стоят там".

По его словам, для Украины оборона Бахмута – тактическое решение. В то же время Россия пытается получить "хоть какую-то победу", даже разрушив все в городе и убив местных жителей.

Зеленский отметил, что если Россия сможет "поставить свой маленький флажок" на вершине Бахмута, это поможет "мобилизовать российское общество для того, чтобы создать эту идею, что они являются такой мощной армией".

СNN подчеркивает, что сам Бахмут не имеет значительной стратегической ценности, однако его сообщение с Краматорском и Славянском – двумя густонаселенными промышленными центрами на северо-западе – означает, что эти города могут быть следующими для России.