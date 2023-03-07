В Грузии одобрили законопроект об "иноагентах": под парламентом начались стычки

Парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законопроектом об "иностранных агентах" — наподобие российского, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают JAMnews и "Эхо Кавказа".

На фоне одобрения документа под зданием парламента проходил протест. В конце концов, начались столкновения между правоохранителями и демонстрантами. Законопроект поддержали 76 депутатов, а 13 проголосовали против него. Его одобрили в ускоренном режиме.

Документ зарегистрировали члены движения "Сила народа", формально объявившие о выходе из правящей партии "Грузинская мечта". Этот проект закона члены "Силы народа" называют "грузинским". Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что ветирует закон об "иноагентах". Однако у правящей партии будет возможность это вето преодолеть.

Также "Сила народа" зарегистрировала еще один законопроект — "О регистрации иностранных агентов", который назвали "американским". Представители движения утверждают, что внесли его, скопировав положения из американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Такими действиями они хотят показать, что "грузинский" вариант менее репрессивный.

Как отмечает "Кавказский Узел", оба варианта предполагают создание реестра неправительственных организаций и средств массовой информации, которые более чем на 20% финансируют из-за рубежа.

"Сила народа" и правящая партия "Грузинская мечта" говорили, что эти законопроекты после голосования в первом чтении отправят на рассмотрение Венецианской комиссии. Впрочем, руководящая партия уже заявляла, что если комиссия предоставит неаргументированные замечания, в Грузии документ все равно одобрят.

Действия грузинских властей уже раскритиковали представители оппозиции, ряд журналистов, страны ЕС и США. Они утверждают, что таким законопроектом власти Грузии хотят подражать опыту России в борьбе с "иностранными агентами".

Посольство США в Грузии уже заявило, что "сегодня черный день для грузинской демократии".

"Продвижение парламентом этих инспирированных кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию" , — говорят в посольстве.

Там подчеркивают, что одобрение этих законов повредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, помогающих своим согражданам. США также отмечают, что эти законопроекты вызывают вопрос о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции.