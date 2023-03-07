Шмыгаль обсудил с МВФ начало переговоров о новой программе

Сегодня, 7 марта, Украина с Международным валютным фондом начала обсуждение начала переговоров по новой программе, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter.

Сегодня Шмигаль вместе с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.

"Новая программа Международного валютного фонда будет способствовать скорейшему восстановлению и инвестициям" , - заявил глава правительства.

Кроме того, по словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования свыше $15 млрд.

Напомним, представители Украины и МВФ готовятся начать работу над предстоящей программой. Обсуждения состоятся уже в марте.

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины.