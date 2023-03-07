Залужный провел встречу с топ-военными Британии, Польши и США

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный провел встречу с четырьмя военными руководителями стран-партнеров Украины в войне против России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Залужный в Telegram.

Залужный встретился, в частности, с такими чиновниками:

верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - командующим Вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи;

начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;

начальником Генштаба Вооруженных сил Польши генералом Раймундом Анджейчаком;

командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио А. Агуто.

"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег.

Благодарен им за очень содержательную и прямую беседу. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на восточном направлении. В частности, на событиях в Бахмуте".

Кроме того, говорит генерал, не менее тщательно на встрече обсудили поставки военной помощи в Украину - вооружения и боеприпасов.

"Вопрос усиления противовоздушной обороны, предоставление дальнобойного оружия - остаются сверхважными" , - добавил Залужный.

Также продолжили диалог по подготовке украинских военных. Договорились и в дальнейшем совместно работать в этих и других важных направлениях.