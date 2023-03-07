ОВА: Оккупанты за сутки почти полсотни раз обстреляли Сумскую область

Российские военные 7 марта обстреляли две общины в Сумской области почти полсотни раз, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Всего зафиксировано 45 прилетов – из минометов и артиллерии. В Белопольской общине зафиксировано 8 попаданий. По Эсманской общине попали 27 раз из артиллерии и 10 - из минометов.

В ОВА отметили, что обстановка на границе Сумской области контролируемая, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.