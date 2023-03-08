Байден и Макрон обсудили поддержку Украины и "вызовы Китая"

Президенты Штатов и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины, сообщает Украинская правда.

"Оба лидера обсудили свою поддержку Украины... в том числе их обязательства продолжать предоставлять Украине помощь в сфере безопасности и возложить на Россию ответственность за ее агрессию" , - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, лидеры стран поговорили о сотрудничестве между США и Францией в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместных усилиях по противодействию вызовам, которые Китай "бросает основанному на правилах международному порядку".