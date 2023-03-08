ISW: РФ не хватает механизированных сил для продвижения вперед

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что у российских захватчиков нет надлежащих механизированных сил для продвижения за пределы Бахмута, сообщает Украинская правда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 марта, что гипотетический захват Россией Бахмута обеспечит российским войскам "открытый путь" к Краматорску, Славянску и другим важным населенным пунктам Донецкой области.

Однако ISW продолжает оценивать, что российским силам не хватает способности использовать тактический захват Бахмута для создания оперативного эффекта, и, вероятно, это быстро достигнет кульминации после захвата Бахмута.

Кроме того, российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические "штурмовые отряды", которые использовались для штурма города, скорее всего, не способны вести маневренные боевые действия.

Недавнее продвижение российских войск в районах Бахмута демонстрирует, что российские войска могут обеспечить ограниченное тактическое преимущество с помощью фронтальных атак пехоты.

Кроме того, захватчикам, вероятно, не хватает механизированных сил, чтобы пройти по дорогам (которые хорошо укреплены) к западу от Бахмута.

Как ранее оценивал институт, после захвата Бахмута российским войскам придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления.

По выводам аналитиков, российские войска могут попытаться продвинуться в направлении Константиновки (около 20 км от Бахмута) или в направлении Славянска-Краматорска (около 40 км к северо-западу от Бахмута).

По предположениям экспертов, деградировавшие российские войска, скорее всего, будут вынуждены отдавать приоритет лишь одному из этих направлений, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех - хотя российское командование неоднократно распыляло свои силы на несколько направлений наступления за время вторжения в Украину.

При этом отмечается, что украинские войска укрепили оба эти направления, которые обеспечиваются многочисленными наземными линиями связи, проходящими глубоко в украинском тылу, и любая попытка россиян продвинуться по этим дорогам, вероятно, будет "очень дорого обходиться".

Кроме того, российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические "штурмовые отряды", которые использовались для штурма Бахмута, скорее всего, не способны вести маневренные боевые действия.

"Российские войска вряд ли смогут одержать больше, чем тактическую победу после 10 месяцев штурмов" , - говорится в отчете.

Основные выводы о войне РФ в Украине от ISW за 7 марта: