Белый дом назвал причины, почему США помогают Украине
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга озвучил причины, почему Штатам важно и в дальнейшем помогать Украине, сообщает Украинская правда.
В частности, чиновник озвучил предостережение, что американцам поражение Украины стоило бы в будущем больше денег и даже "американской крови".
Кирби пришлось отвечать на просьбу журналиста объяснить американским избирателям, которые "не полностью или не четко понимают, почему для Соединенных Штатов важно так активно быть приобщенными к войне в Украине".
Представитель Белого дома прежде всего порекомендовал послушать выступление президента США Джо Байдена в Варшаве, где он "очень четко и убедительно объяснил, почему Украина имеет значение и почему эта война имеет значение".
А также сформулировал 3 следующие причины, почему следует помочь Украине одержать победу на поле боя.
Первую причину он назвал "война за независимость".
"Банально, но правда, - сказал Кирби, - Это война за независимость, за законное право существовать как страна. Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то это именно Соединенные Штаты Америки, потому что нам пришлось бороться за свою независимость по крайней мере дважды", - отметил Кирби.
"И нам нужна была иностранная помощь для этого", - добавил координатор Совета нацбезопасности по стратегической коммуникации.
Вторая причина, по словам чиновника, "продовольственный кризис и глобальный экономический эффект".
"Тех, кто может подумать, что война в Украине настолько далеко, что это не влияет на них, я бы попросил вспомнить лето и высокие цены на газ... посмотреть в целом на экономический эффект (действий России - ред.), на (вызванную войной - ред.) продовольственную незащищенность глобального юга и стран среднего достатка, дефицит продуктов питания, энергетическую незащищенность", - подчеркнул он.
Наконец Кирби назвал влияние оружия президента России Владимира Путина на мир.
По его словам, если партнеры "сложат руки" и просто позволят Путину "получить то, что он хочет" - захватить Украину, то на этом президент РФ не остановится.
"Какой будет его следующая цель, - спрашивает Кирби, - И сколько еще денег и крови, в частности американской крови, это повлечет за собой?".