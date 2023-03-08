Белый дом назвал причины, почему США помогают Украине

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга озвучил причины, почему Штатам важно и в дальнейшем помогать Украине, сообщает Украинская правда.

В частности, чиновник озвучил предостережение, что американцам поражение Украины стоило бы в будущем больше денег и даже "американской крови".

Кирби пришлось отвечать на просьбу журналиста объяснить американским избирателям, которые "не полностью или не четко понимают, почему для Соединенных Штатов важно так активно быть приобщенными к войне в Украине".

Представитель Белого дома прежде всего порекомендовал послушать выступление президента США Джо Байдена в Варшаве, где он "очень четко и убедительно объяснил, почему Украина имеет значение и почему эта война имеет значение".

А также сформулировал 3 следующие причины, почему следует помочь Украине одержать победу на поле боя.

Первую причину он назвал "война за независимость".

"Банально, но правда, - сказал Кирби, - Это война за независимость, за законное право существовать как страна. Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то это именно Соединенные Штаты Америки, потому что нам пришлось бороться за свою независимость по крайней мере дважды" , - отметил Кирби.

"И нам нужна была иностранная помощь для этого" , - добавил координатор Совета нацбезопасности по стратегической коммуникации.

Вторая причина, по словам чиновника, "продовольственный кризис и глобальный экономический эффект".

"Тех, кто может подумать, что война в Украине настолько далеко, что это не влияет на них, я бы попросил вспомнить лето и высокие цены на газ... посмотреть в целом на экономический эффект (действий России - ред.), на (вызванную войной - ред.) продовольственную незащищенность глобального юга и стран среднего достатка, дефицит продуктов питания, энергетическую незащищенность" , - подчеркнул он.

Наконец Кирби назвал влияние оружия президента России Владимира Путина на мир.

По его словам, если партнеры "сложат руки" и просто позволят Путину "получить то, что он хочет" - захватить Украину, то на этом президент РФ не остановится.