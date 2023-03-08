Какие ноутбуки лучше всего подойдут для трейдинга на Форекс

Если вы планируете начать торговлю валютами, но не знаете, какое устройство для этого выбрать, то откройте статью “ТОП-5 лучших ноутбуков для трейдинга Форекс” на сайте Traders Union. Этот ресурс занимается освещением вопросов, связанных с финансовыми рынками, и постоянно публикует исследования на актуальные для их участников темы.

Качество программного обеспечения непосредственно отражается на скорости и результативности сделок, поэтому выбор устройства является важным шагом для любого трейдера. Эксперты Traders Union сделали эту работу за своих читателей. В статье представлен список лучших моделей, но не только.

Как отбирались ноутбуки, которые Traders Union рекомендует для трейдинга в 2023 году

Скорость отображения торговой информации зависит от характеристик используемого трейдером программного обеспечения. Для эффективной и результативной торговли эксперты Traders Union рекомендуют выбирать модели с мощным процессором, большим объемом оперативной памяти и экраном с хорошим качеством изображения.

Если в приоритете торговля на ходу, то нужно учитывать размеры ноутбука и удобство расположения сенсорной панели для управления курсором. Так как торговля ведется онлайн и в принятии инвестиционного решения важна каждая секунда, то устройство должно поддерживать быстрое переключение между Wi-Fi-модулем и другими типами интернет-соединения.

Профессиональный трейдинг может потребовать подключения дополнительных мониторов, поэтому важно, чтобы в ноутбуке было несколько разъемов USB. Также перед приобретением конкретной модели нужно изучить характеристики ее батареи, особенно если в приоритете торговля «вне дома».

Эксперты Traders Union учли все эти нюансы и требования, ведь их задачей был выбор ноутбуков, которые подойдут любому трейдеру, вне зависимости от стиля торговли и имеющегося у него опыта.

Основные данные из публикации о лучшем программном обеспечении для Форекс трейдинга

Размещенную на Traders Union статью условно можно разделить на 4 части:

Советы по выбору хорошего торгового ноутбука. Список моделей, отобранных экспертами ресурса. Каждая из них кратко описана, перечислены основные технические характеристики, плюсы и минусы. Также есть фото. Рекомендации для тех, кто на старте карьеры трейдера не имеет достаточно средств для покупки дорогого ноутбука (свыше 1-1,5 тысячи долларов). Перечисление главных преимуществ разных устройств — переносных и персональных компьютеров.

В завершение статьи ТОП-5 лучших ноутбуков для трейдинга Форекс приведен список самых надежных брокеров Форекс с оптимальными торговыми условиями в 2023 году.

Производители ноутбуков с лучшими возможностями для трейдинга

Аналитики Traders Union в свой список включили модели с отличными техническими характеристиками, которые подойдут как для работы, так и для отдыха (например, видеоигр и просмотра фильмов).

ТОП-5 производителей и лучших ноутбуков для торговли:

Номер 1 — бренд MSI и его разработка Stealth 15M

Номер 2 — модель MateBook X Pro Signature Edition от компании Huawei

Номер 3 — Aspire 5 Slim от производителя Acer

Номер 4 — LG Gram (версия 15Z995)

Номер 5 — ноутбуки серии IdeaPad от Lenovo

Предпочтение отдавалось известным во всем мире брендам, которые на протяжении длительного времени выпускают высококлассные продукты под различные запросы.

Несколько слов о Traders Union

Ресурс Traders Union существует более 13 лет и благодаря трансляции качественного контента о финансовых рынках пользуется отличной репутацией среди трейдеров.

Отдельно стоит отметить всегда честные и объективные рейтинги брокеров от аналитиков Traders Union. С их помощью каждый трейдер может легко и быстро выбрать посредника для торговли валютными парами, цифровыми активами, ценными бумагами и бинарными опционами.

Если зарегистрироваться на сайте Traders Union и торговать с партнерской брокерской компанией, то можно получать дополнительные деньги за каждую закрытую сделку.