Генштаб: ВСУ уничтожили еще 700 оккупантов и 4 вражеских танка
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 700 захватчиков, 4 вражеских танка, 9 боевых бронированных машин и другую технику россиян.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 155530 (+700) человек ликвидировано,
- танков - 3436 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 6723 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2463 (+7) ед,
- РСЗО - 488 (+0) ед,
- средств ПВО - 253 (+0) ед,
- самолетов - 303 (+0) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2098 (+3),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5330 (+7) ед,
- специальной техники - 236 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в штабе.