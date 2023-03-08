Генштаб: ВСУ уничтожили еще 700 оккупантов и 4 вражеских танка

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 700 захватчиков, 4 вражеских танка, 9 боевых бронированных машин и другую технику россиян.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 155530 (+700) человек ликвидировано,

танков - 3436 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6723 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2463 (+7) ед,

РСЗО - 488 (+0) ед,

средств ПВО - 253 (+0) ед,

самолетов - 303 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2098 (+3),

крылатых ракет - 873 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5330 (+7) ед,

специальной техники - 236 (+0).