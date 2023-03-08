Армия РФ не может определиться, где лучше наступать, — Минобороны Британии

Армия Российской Федерации безуспешно наступала в районе Угледара в течение трех месяцев. Поэтому командование страны-оккупанта вынуждено выбирать между новой попыткой захватить город и боями в районе Бахмута и Кременной﻿. Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании, сообщает Деловая столица.

В ведомстве напомнили, что 4 марта Министерство обороны РФ заявило, что глава ведомства Сергей Шойгу якобы проинспектировал российскую группировку войск "на передовой".

"Есть вероятность, что это отчасти стало ответом на недавние кадры владельца ППК "Вагнера" Евгения Пригожина, посещавшего своих наемников на передовой" , — подчеркивают в разведке.

Единственным российским командиром, попавшим на видео с Сергеем Шойгу оказался генерал-полковник Рустам Мурадов, заметили в издании. Он отвечает за Угледарское направление в Донецкой области, где за последние три месяца провалились несколько российских штурмов.