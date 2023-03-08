Sky News: Иран тайно передал России патроны и снаряды

В начале 2023 года Иран передал России около 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов, вероятно, для войны против Украины, пишет Sky News со ссылкой на источники в британских спецслужбах, сообщает Новое время.

По данным издания, грузовые суда Musa Jalil и Begey под российским флагом вышли из иранского порта 10 и 12 января. Они шли через Каспийское море и на несколько дней останавливались у берегов Туркменистана. Причины этого неизвестны. 27 января корабли заши в российский порт Астрахань, и покинули его только 3 февраля.

Судна перевозили около 200 контейнеров с оружием. Там, предположительно, также были боеприпасы для реактивных систем залпового огня, минометов и пулеметов.

"Иран направил два грузовых судна, на борту которых находилось около 200 новых морских контейнеров с боеприпасами для российских боевых действий в Украине" , — добавил источник.

Он уточнил, что Иран мог передать РФ примерно 100 миллионов пуль разного размера — 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм — для использования в пистолетах, автоматах и пулеметах.

Фото: Sky News

В списке также есть 40-мм гранаты для гранатометов, 107-мм противотанковые ракеты и минометные снаряды разных размеров — 60 мм, 81 мм и 120 мм, а также артиллерийские ракеты (130 мм, 122 мм и 122 мм) и бронебойные снаряды (115 мм и 125 мм).

На борту было около 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

Кремль заплатил за товар наличными, чтобы обойти санкции.

Комментируя данную информацию посол Украину в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что не удивлен тем, что Иран поставляет боеприпасы в РФ.

Он призвал Исламскую Республику перестать быть на «неправильной стороне истории».

Пристайко добавил, что этот факт подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Москва на поле боя, расходуя собственные запасы боеприпасов против украинских войск.

Иран тайно поддерживает действия РФ против Украины, поставляя кремлевскому режиму дроны-камикадзе для атак по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры в Украине. При этом, официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». Украинская разведка подтвердила, что Тегеран согласился передать России тысячу единиц военной техники.