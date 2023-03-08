The Economist: Запад вдвое увеличил объемы оружия для Украины

По данным The Economist, начиная с 9 декабря 2022 года Пентагон отправил Украине военную помощь более чем на 8 миллиардов долларов. Это составляет 40% всего обещанного вооружения Украине с начала полномасштабной войны, сообщает Зеркало недели.

Американский пакет включает, например, бронированные мостоукладчики, которые были бы жизненно необходимы для любого наступления на юге или востоке. Кроме того, поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год.

В результате украинская армия трансформируется. Большинство его оборудования до сих пор советского производства. Но если в конце прошлого года соотношение украинского и западного снаряжения составляло пять к одному, по мере поступления помощи ожидается, что оно упадет – пять к двум.

Западные официальные лица расходятся во мнениях относительно того, будет ли этого достаточно, чтобы вытеснить Россию с примерно 18% территории Украины, которую она сейчас контролирует.

Боеприпасы остаются серьезной проблемой, потому что западные союзники не спешат наращивать производство. А отсутствие в Украине военно-воздушных сил может стать еще более серьезной проблемой, если российские военные самолеты окажутся готовы пойти на больший риск во время любого украинского наступления.

Не считая того, русская армия находится в ужасном состоянии. Если после завоевания Бахмута она решит углубиться в Донецк, ей придется еще больше истощать свои скудные резервы. Впоследствии она может начать стягивать подразделения с других частей длинной линии фронта, создавая бреши, которыми может воспользоваться Украина, предполагает Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям, аналитического центра.