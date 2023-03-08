Генсек НАТО: До сих пор непонятно, кто совершил нападение на "Северный поток"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто совершил взрывы на газопроводах "Северный поток" в сентябре прошлого года, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме, пишет The Guardian.

"Мы точно знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить больше о том, кто за этим стоит" , - сказал Столтенберг.

Ранее в среду министр обороны Алексей Резников в Стокгольме отрицал причастность украинских официальных структур к подрыву газопроводов РФ в Балтийском море на фоне публикаций в западной прессе об "украинском следе".

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times также опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, которые склонны считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, куда могли входить россияне и украинцы.

А по данным немецких СМИ, следствие в Германии установило судно, которое использовалось для совершения диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море осенью 2022 года, и считает, что оно так или иначе связано с Украиной.

Британское издание The Times сообщило, что западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, который якобы профинансировал диверсию.