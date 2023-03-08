Залужный по случаю восьмого марта поблагодарил украинок на передовой и в тылу
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный поздравил украинских женщин с 8 марта, сообщает Деловая столица.
Так, Залужный опубликовал трогательный пост в Facebook.
"Украинская женщина сегодня — кто Она? Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающий жизнм. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации", — написал он.
Главнокомандующий ВСУ перечислил и другие роли украинских женщин.
"А еще — руководительница компанией, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии. Мать, которая ежесекундно просит у Бога защиты для своего ребенка. Жена, которая ждет дома. Или которую ждут дома. Дочь, которой гордятся родители, и которая стала для них надежной опорой", — подчеркнул украинский генерал.
"Каждый день вы вносите бесценный вклад для нашей победы. Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", — добавил Валерий Залужный.