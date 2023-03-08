Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Гутерришем

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время его визита в Киев в среду, 8 марта, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы государства.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша и делегацию ООН" , - написал Зеленский.

Он отметил, что очень важно, что "именно в Киеве мы говорим о том, как вернуть мир и международную безопасность, полную силу Устава ООН - тем нормам, которые одинаково важны для всех народов на земле".

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в столицу Украины с официальным визитом 8 марта. Это уже третий визит Антониу Гутерреша в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Ожидается, что главной темой переговоров генсека ООН и президента Украины Владимира Зеленского станет продление "зернового соглашения".