Германия передала Украине еще две самоходные зенитные установки Gepard
Правительство Германии передало на вооружение украинских военных еще две зенитные самоходные установки Gepard, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет сайт Федерального правительства Германии.
Кроме самих Gepard, Украине также было передано 6000 боеприпасов установкам. Всего, наши военные получили в свое распоряжение 34 Gepard.
В рамках помощи от Германии дополнительно были отправлены еще две патрульные машины для пограничников и шесть мобильных антенных систем.
Также известно, что к передаче готовится 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.
Напомним, что ВСУ недавно продемонстрировали работу на зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard.
Также недавно Германия передала Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.