ВМС ВСУ: Россия вывела все ракетоносители из Черного и Азовского морей

По состоянию на понедельник, 8 марта, в Черном море находятся 9 российских кораблей, а в Азовском – один. Однако носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ.

В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 20 ракет.

В то же время, в ОК "Юг" ранее отмечали, что заведенные в пункты базирования надводные ракетоносители могут быть выведены на боевой курс достаточно оперативно, в течение 2-3 часов.