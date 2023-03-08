В ЕС одобрили дополнительные 2 млрд евро для фонда поддержки Украины
Послы Европейского Союза одобрили дополнительные 2 миллиарда евро для Европейского фонда мира (EPF), который, в частности, оказывает военную поддержку Вооруженным силам Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы шведского председательства в Совете Евросоюза.
Там отметили, что это решение "посылает четкий сигнал" о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров.
Отметим, Европейский фонд мира — внебюджетный механизм финансирования ЕС, через который Евросоюз имеет возможность предоставлять военное оборудование партнерам, а также — помощь с обучением.
Фонд был создан в марте 2021 года для сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности. Страны-члены ЕС ежегодно платят свои взносы в него на основе годового бюджета. Общий "финансовый потолок" фонда до 2027 года установлен на уровне 5,69 млрд евро.
В EPF отмечают, что фонд оказывает поддержку ВСУ, в частности, покрывает расходы на военную технику, услуги по техническому обслуживанию, ремонту и переоборудованию. Фонд уже предоставлял помощь для поддержки украинских военных, которых тренирует Миссия военной помощи ЕС (EUMAM).
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также сообщил, что 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников принял участие во встрече министров обороны стран Евросоюза, где рассказал о ситуации на фронте. Боррель заявил о необходимости нового пакета помощи EPF, помощи с амуницией из национальных резервов и т.д.
Боррель сообщил, что к концу марта количество украинских военных, подготовленных миссией военной помощи ЕС, достигнет 11 тысяч, а к концу года ожидается 30 тысяч военных. По его словам, все члены стран ЕС удовлетворены результатами этих тренировок.