Зеленский: Сейчас в Украине решается, каким будет будущее ООН

Президент Володомир Зеленский заявил, что сейчас в Украине решается, каким будет будущее ООН и какую глобальную роль будет играть организация в дальнейшем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на заявление Зеленского на пресс-конференции по результатам встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Именно сейчас и именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН. А значит, именно сейчас и именно в Украине решается то, каким будет будущее ООН и какой будет глобальная роль Организации Объединенных Наций".

Президент поблагодарил лично Антониу Гутерриша, его команду и всем в ООН, кто понимает необходимость защиты общечеловеческих ценностей и международного порядка:

"Я благодарен Антониу Гутерришу за четкое осуждение российской агрессии как грубого нарушения Устава ООН. Выразил сегодня надежду, что личное лидерство господина Генсекретаря поможет реализовать нашу резолюцию - такой мандат от Генеральной Ассамблеи ООН фактически уже есть".

Во время встречи также обсудили украинскую формулу мира и возвращение сотен тысяч граждан Украины, которые были депортированы в Россию, в том числе детей.