ОК "Север": Россияне из артиллерии обстреляли приграничье Сумской области
В среду, 8 марта, российские войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.
Так, в период с 16:40 до 17:00 военные зафиксировали девять приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в район н.п. Екатериновка.
Потерь среди личного состава и техники нет.
В то же время информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.
Напомним, 7 марта российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Кроме того, 6 марта российские войска обстреляли пять общин в Сумской области. В результате обстрелов есть разрушение.