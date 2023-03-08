Пограничники отбили атаку возле Бахмута, уничтожив 8 оккупантов
Украинские пограничники удержали рубеж в окрестностях Бахмута, убив 8 и ранив 23 оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram.
Согласно сообщению, российские штурмовики при поддержке артиллерии, реактивных систем залпового огня и с применением кассетных боеприпасов атаковали позиции украинских военных на окраине Бахмута.
Для ликвидации атакующих пограничники применяли минометные расчеты и аэроразведку. А при непосредственном столкновении с противником – стрелковое оружие.
Бойцы рубеж обороны удержали: 8 оккупантов ликвидированы, 23 – ранены.
Что предшествовало:
По информации CNN, чьи журналисты пообщались с военным чиновником НАТО, российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.