В Грузии полиция снова начала применять водометы против протестующих

Сегодня, 8 марта, в Грузии продолжаются массовые протесты против скандального законопроекта об "иноагентах". Правоохранители пытаются отогнать участников акции от парламента, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит трансляция протестов.

На видео можно заметить, что полиция уже начала применять против протестующих водометы.

Стоит заметить, что водометами полиция активно пользовалась и во время вчерашних протестов. Это привело к тому, что участники акции начали бросать "коктейли Молотова" в правоохранителей.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии сегодня продолжились масштабные протесты на фоне принятия в первом чтении скандального законопроекта об "иноагентах".