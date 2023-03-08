Расстрел украинского воина: в ТрО "Север" опознали своего бойца

Воннослужащим, кадры расстрела которого ранее появились в сети, оказался боец Сил ТрО "Север" ВСУ Александр Мациевский, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении регионального управления Сил ТрО "Север" Вооруженных Сил Украины.

Александр Мациевский был бойцом 163 батальона 119 отдельная бригада ТрО Черниговской области. Героя на кадрах опознала его мать и сын Михаил, а также побратимы.

Сообщается, что 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих вступили в бой с превосходящей силой группировкой российских оккупантов. Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

Судьба Александра Мциевского и его группы была неизвестной. Все бойцы погибли или пропали без вести. Через некоторое время произошел обмен телами погибших в том бою. 14 февраля 2023 года герой был похоронен в Нежине Черниговской области.

Родился Александр Мациевский 10 мая 1980 года в Молдове, куда по распределению была направлена его мать. Там же Александр впоследствии окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин. До февраля 2022 года Александр работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в военкомат, но сразу не смог попасть в армию. Он помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво снова обращался в сборный пункт. 11 марта его зачислили в Нежинский батальон территориальной обороны. Александра назначили снайпером. В декабре, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он уедет в зону активных боевых действий, очень не хотел, чтобы она волновалась. Когда он прощался с мамой, то поблагодарил ее за то, что она его родила.

29 декабря Александр Мациевский позвонил маме, это был их последний разговор. Вечером 7 января побратимы сообщили, что герой погиб.

Как сообщалось, в понедельник, 6 марта, в Сети появилось видео расстрела российскими военными безоружного украинского бойца после того, как он сказал "Слава Украине!".

Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство по факту казни украинского военнопленного русскими солдатами. А Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил своим иностранным коллегам видео с расстрелом украинского героя.

7 марта в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ сообщили, что расстрелянным россиянами военнослужащим ВСУ является солдат 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

В Главном управлении разведки Украины отметили, что приложат все усилия для того, чтобы найти виновных в жестоком убийстве украинского военного.