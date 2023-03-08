Дуда заявил, что уничтожение "Северных потоков" выгодно для Европы

Уничтожение гозопровода "Северный поток-2" станет выгодным для Европы. Это прекратит попытки России доминировать и прибегать к топливному шантажу, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит CNN.

По его словам, если "Северный поток-2" прекратит свое существование, то это сделает Западную Европу не зависимой от России.

При этом Дуда заявил, что не знает, были ли взрывы на "Северном потоке" проукраинской диверсией, однако он надеется, что расследование по этому вопросу установит виновных.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

В свою очередь немецкие следователи уверены, что "Северный поток" взорвали россияне.