Президент Владимир Зеленский выразил солидарность с протестующими в Грузии и заверил, что Украина желает видеть Грузию членом ЕС, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Я хочу поблагодарить всех, кто на днях на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который звучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии.

Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха.

Мы хотим быть в Евросоюзе - и будем. Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен - будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен - будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы".

Напомним: