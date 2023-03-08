NYT: Пентагон препятствует передаче доказательств преступлений РФ в Украине

Министерство обороны США блокирует передачу Администрацией президента доказательств военных преступлений России на территории Украины в Международный уголовный суд, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на действующих и бывших чиновников, знакомых с этим вопросом.

По словам источников, американские военачальники выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются создания прецедента, который может помочь суду привлечь к ответственности американцев.

По словам официальных лиц, остальная часть администрации, включая спецслужбы, Государственный департамент и Министерство юстиции, поддерживает передачу доказательств суду.

Отмечается, что доказательства включают детали, относящиеся к расследованию, которое главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан начал после вторжения России в Украину год назад. Это материалы о решениях российских официальных лиц преднамеренно наносить удары по гражданской инфраструктуре и похищать тысячи украинских детей с оккупированной территории.

В декабре 2022 года Конгресс изменил давние юридические ограничения на американскую помощь суду, позволив Соединенным Штатам помогать в расследованиях и возможном судебном преследовании лиц, связанных с войной в Украине. Но внутри администрации президента Джо Байдена за закрытыми дверями продолжает разыгрываться политический спор о том, следует ли это делать.

По словам официальных лиц, Совет национальной безопасности созвал 3 февраля заседание "главного комитета" на уровне кабинета министров в попытке разрешить спор, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать. По словам официальных лиц, г-н Байден еще не принял решение.

Большинство источников говорили с журналистами на условиях анонимности. Но сенатор Линдси Грэм, который помог Конгрессу ослабить ограничения на помощь Международному уголовному суду, подтвердил существование противоречий.

"Министерство обороны выступило против законодательных изменений — они были приняты подавляющим большинством — и теперь они пытаются подорвать букву и дух закона" , — сказал Грэм.

Представители Пентагона, Государственного департамента, Министерства юстиции и Управления директора национальной разведки отказались от комментариев или не ответили на запросы о комментариях.

Как сообщалось, 4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины. Центр начнет работу в Гааге уже летом.