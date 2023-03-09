Nikkei: Мирный план Китая предусматривает окончание войны летом

По данным издания Nikkei, в Китае связывают внезапный "мирный план" в войне России против Украины с прогнозом китайских военных экспертов о том, что война закончится летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество, сообщает Украинская правда.

В СМИ считают, что за неожиданным "мирным предложением" от Китая, вероятно, стоит прогноз китайских военных экспертов о том, что война закончится летом этого года.

В частности, несколько месяцев назад в Пекине опубликовали доклад ведущего аналитического центра. В издании связывают внезапное изменение позиции Китая именно с этим докладом.

Академия военных наук (AMS) подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии.

Она регулярно предоставляет рекомендации и отчёты Центральной военной комиссии Коммунистической партии, высшему органу, принимающему решения по вооружённым силам Китая. Академию возглавляет чиновник на уровне кабинета министров.

В декабре AMS завершила симуляцию конфликта в Украине, в результате которой, по словам источников, близких к китайскому правительству, был сделан удивительный вывод.

Согласно результатам моделирования, война завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество.

Как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, говорится в отчете.

Вполне возможно, что результаты были искажены в пользу России, чтобы угодить руководству Китая, которое ориентируется на Москву.

Выслушав прогноз AMS, Пекин разработал мирное предложение к годовщине войны. Оно направлено на достижение трех целей, включая восстановление отношений с Европой.

Пекин считает, что Европа все еще открыта для прямых инвестиций и передачи технологий Китаю, а улучшение отношений с регионом приведет к экономическому восстановлению.

Учитывая это, многие в китайском правительстве призывают Пекин присоединиться еще до начала переговоров о прекращении огня.

Вторая цель - поддерживать дружеские отношения с Украиной.

Отмечается, что даже тогда, когда большинство западных стран атаковали Китай из-за сообщений о нарушениях прав человека, Украина хранила молчание на эту тему.

"Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину" , - заявил источник в китайском правительстве.

Мирный план включает положение о восстановлении экономики, что свидетельствует о том, что Китай уже рассматривает возможность предоставления экономической помощи.

Конечная желаемая цель состоит в том, чтобы Китай играл ведущую роль в достижении прекращения огня.

Президент Китая Си Цзиньпин рассматривает возможность принять приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву.

"Визит в Россию не может быть слишком ранним или слишком поздним" , - заявил источник, хорошо знакомый с китайской дипломатией.

Лучшим сценарием для Китая было бы, если бы Россия и Украина начали переговоры после того, как китайский лидер представит Путину мирный план.

Отмечается, что если Китаю не удастся стать миротворцем, последствия подорвут авторитет и престиж Си Цзиньпина.