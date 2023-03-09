Nikkei: Мирный план Китая предусматривает окончание войны летом
По данным издания Nikkei, в Китае связывают внезапный "мирный план" в войне России против Украины с прогнозом китайских военных экспертов о том, что война закончится летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество, сообщает Украинская правда.
В СМИ считают, что за неожиданным "мирным предложением" от Китая, вероятно, стоит прогноз китайских военных экспертов о том, что война закончится летом этого года.
В частности, несколько месяцев назад в Пекине опубликовали доклад ведущего аналитического центра. В издании связывают внезапное изменение позиции Китая именно с этим докладом.
Академия военных наук (AMS) подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии.
Она регулярно предоставляет рекомендации и отчёты Центральной военной комиссии Коммунистической партии, высшему органу, принимающему решения по вооружённым силам Китая. Академию возглавляет чиновник на уровне кабинета министров.
В декабре AMS завершила симуляцию конфликта в Украине, в результате которой, по словам источников, близких к китайскому правительству, был сделан удивительный вывод.
Согласно результатам моделирования, война завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество.
Как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, говорится в отчете.
Вполне возможно, что результаты были искажены в пользу России, чтобы угодить руководству Китая, которое ориентируется на Москву.
Выслушав прогноз AMS, Пекин разработал мирное предложение к годовщине войны. Оно направлено на достижение трех целей, включая восстановление отношений с Европой.
Пекин считает, что Европа все еще открыта для прямых инвестиций и передачи технологий Китаю, а улучшение отношений с регионом приведет к экономическому восстановлению.
Учитывая это, многие в китайском правительстве призывают Пекин присоединиться еще до начала переговоров о прекращении огня.
Вторая цель - поддерживать дружеские отношения с Украиной.
Отмечается, что даже тогда, когда большинство западных стран атаковали Китай из-за сообщений о нарушениях прав человека, Украина хранила молчание на эту тему.
"Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", - заявил источник в китайском правительстве.
Мирный план включает положение о восстановлении экономики, что свидетельствует о том, что Китай уже рассматривает возможность предоставления экономической помощи.
Конечная желаемая цель состоит в том, чтобы Китай играл ведущую роль в достижении прекращения огня.
Президент Китая Си Цзиньпин рассматривает возможность принять приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву.
"Визит в Россию не может быть слишком ранним или слишком поздним", - заявил источник, хорошо знакомый с китайской дипломатией.
Лучшим сценарием для Китая было бы, если бы Россия и Украина начали переговоры после того, как китайский лидер представит Путину мирный план.
Отмечается, что если Китаю не удастся стать миротворцем, последствия подорвут авторитет и престиж Си Цзиньпина.