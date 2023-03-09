Энергоатом: ЗАЭС полностью обесточена из-за обстрелов

9 марта 2023 в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. ﻿Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", сообщает Деловая столица.

"Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станция обесточена и перешла в режим блекаута шестой раз за время оккупации, 5-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени" , — сообщили энергетики.

В Энергоатоме добавляют: в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.