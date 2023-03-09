Энергоатом: ЗАЭС полностью обесточена из-за обстрелов
9 марта 2023 в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", сообщает Деловая столица.
"Сегодня, 9 марта 2023 года, в 3:53 ночи в результате рашистских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Сейчас станция обесточена и перешла в режим блекаута шестой раз за время оккупации, 5-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени", — сообщили энергетики.
В Энергоатоме добавляют: в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.
"Кроме того, все отечественные атомные электростанции, находящиеся на подконтрольной Украине территории, разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов. По состоянию на 6:30 утра все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт. Из-за оккупации станции и вмешательства представителей росатома в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", — говорится в сообщении.