40% киевлян остались без тепла после атаки россиян - Кличко

40% столичных жителей остались без отопления в результате российской ракетной атаки ночью и утром 9 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы пока без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме" , - заявил мэр столицы.

В то же время "Киевводоканал" информирует, что на верхних этажах многоэтажек может временно отсутствовать водоснабжение.