Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 156 тысяч оккупантов

Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 156 тысяч оккупантов
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 156 тысяч солдат, 3 441 танк, 6 736 ББМ и 2 465 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано,
  • танков – 3 441 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 736 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 2 465 (+2) ед,
  • РСЗО – 488 (+0) ед,
  • средств ПВО – 254 (+1) ед,
  • самолетов – 303 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 098 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 873 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 331 (+1) ед,
  • специальной техники – 237 (+1) ед.

Данные уточняются.

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