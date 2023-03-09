Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 156 тысяч оккупантов

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 156 тысяч солдат, 3 441 танк, 6 736 ББМ и 2 465 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано,

танков – 3 441 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 6 736 (+13) ед,

артиллерийских систем – 2 465 (+2) ед,

РСЗО – 488 (+0) ед,

средств ПВО – 254 (+1) ед,

самолетов – 303 (+0) ед,

вертолетов – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 098 (+0) ед,

крылатых ракет – 873 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 331 (+1) ед,

специальной техники – 237 (+1) ед.

Данные уточняются.