Залужный: Россия выпустила по Украине 81 ракету, в том числе 6 "Кинжалов"

Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Этой ночью противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Осуществил 81 пуск ракет различного базирования:

- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 - Х-31П и 6 - X-59;

-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131" , - заявил Главком ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами Воздушных сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".

Вследствие организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Воздушные силы отмечают, что в Вооруженных силах Украины нет средств, способных уничтожать ракеты Х-22, Х-47 "Кинжал" и С-300.