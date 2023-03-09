Харьков без света, отопления и воды после ракетной атаки РФ - мэр
По словам главы Харькова Игоря Терехова, 11 из 15 российских ракет, которыми обстреливали Харьковскую область ночью, запустили по Харькову, сообщает Экономическая правда.
"Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции.
Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы", - заявил мэр.
В городе также нет отопления и воды, сообщил Терехов.
"Работаем над восстановлением теплоснабжения. Водоснабжение сейчас прекращено, но мы развозим воду. Во всех районах Харькова будут выставлены водовозки", – сказал мэр.
Ранее пресс-секретарь "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко сообщил, что весь Харьков без света. По области свет начал частично появляться в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской общинах.
Во время масштабной воздушной тревоги под утро 9 марта по Харькову и области армия РФ нанесла около 15 ударов.
Всего ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.