Минобороны Словакии: Польша согласна на совместную передачу МиГ-29 ВСУ

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша согласилась на совместную передачу МиГ-29 Украине и пришло время словацкому правительству принять решение по этому вопросу.﻿, сообщает Европейская правда.

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправлять МиГ-29. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится с совместным прогрессом Словакии и Польши в передаче Украине лишних МиГ-29 обеих стран" , - написал Надь.

Также он отметил, что польский президент подтвердил готовность своей страны действовать в интервью CNN.

"Думаю, пришло время принять решение. В Украине гибнут люди, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно" , - заявил министр обороны.

Как сообщалось, на фоне новых обращений к западным странам о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.