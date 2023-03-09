В Приднестровье обвинили СБУ в планировании покушения на своего "президента"

В "министерстве госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении теракта против должностных лиц якобы по указанию Службы безопасности Украины, сообщает Деловая столица.

"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания" , — говорится в сообщении.

Как заявил Первому приднестровскому каналу прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, целью было якобы устранение "первых лиц государства".

"Террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя в том месте, где предполагалось большое скопление граждан" — сказал Гурецкий.

Сообщается, что якобы должен был сдетонировать припаркованный автомобиль со взрывчаткой в момент проезда приднестровских чиновников. В машине якобы нашли 8 кг гексогена, а также шурупы, гайки и провода.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у России есть план по созданию дополнительной точки напряжения для Украины. Он связан с дискредитацией и мятежом на территории Молдовы.