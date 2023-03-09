Эрдоган уступает конкуренту на выборах президента Турции, - опрос

Кандидат в президенты от турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу может победить действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в мае 2022 года.﻿ Об этом, со ссылкой на опрос агентства ORC Araştirma, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Согласно опросу, 43,2% людей проголосовали бы за Эрдогана, а 56,8% - за Киличдароглу.

Отмечается, что опрос был проведен 4-6 марта, в нем приняли участие 1850 респондентов в трети турецких провинций.

Также добавим, что в опросе агентства, который проводился в январе, когда один кандидат от оппозиции еще не был выдвинут, Эрдоган победил бы кого-либо из них, включая Киричдароглу (42,5% против 41,8%).

Ранее сообщалось, что альянс из шести оппозиционных партий избрал 74-летнего Килидароглу своим кандидатом в президенты.

Эрдоган, в свою очередь, заявлял, что страны Европы и Америки пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в Турции.