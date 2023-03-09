СБУ отреагировала на обвинения в подготовке "теракта" в Приднестровье

Заявления "руководства" непризнанного Приднестровья о предотвращении "теракта" против должностных лиц, который якобы готовила Служба безопасности Украины, является срежиссированной Кремлем провокацией, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле" , — пишет пресс-служба.

СБУ призывает игнорировать чушь, которой Кремль пытается расшатать ситуацию на оккупированной и подконтрольной России территории.

"Ложь и провокации — один из видов оружия, которым активно пользуется Россия. Но сегодня весь мир видит истинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов" , — добавляет СБУ.

Напомним, ранее в "министерстве госбезопасности" непризнанного Приднестровья заявили о предотвращении теракта против должностных лиц якобы по указанию Службы безопасности Украины.