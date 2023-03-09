Шмыгаль сообщил, в скольких регионах россияне повредили объекты энергетики

В результате ракетных ударов России в ночь на 9 марта были повреждены объекты генерации и распределения электроэнергии в восьми регионах Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Сегодня российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку против Украины. Основной удар был направлен против энергосистемы Украины. Они снова пытались ее уничтожить. И снова им это не удалось.

Энергосистема остается целостной. В отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в восьми регионах.

Энергетический штаб работает. Ремонтные бригады работают. Особое внимание возвращению электроэнергии в Харьков", — отметил глава правительства.

Ракетные удары были нанесены также против гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие среди мирных людей.

Как сообщалось, войска РФ 9 марта нанесли удар по нескольким регионам Украины, запустили более 80 ракет. В Киеве госпитализировали двух раненых. В Харькове прозвучала серия взрывов, после чего в части города пропал свет. В Одессе — попадания в частный дом и объект критической инфраструктуры. На Львовщине погибли четыре человека. В Житомире проблемы со светом и водой.

В трех областях ограничили электроснабжение. Задерживается ряд поездов.

В России цинично заявили, что нанесли "удару возмездия" по Украине в отместку за "террористические акции" в Брянской области РФ.