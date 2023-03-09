В ЕС прокомментировали отступление властей Грузии с проектом об "иноагентах"

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Брюссель будет ждать конкретных юридических шагов после заявлений грузинских властей, что скандальный проект об "иноагентах" отзовут, сообщает Европейская правда.

Короткое заявление он разместил в своем Twitter.

Жозеп Боррель отметил, что грузины массово вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям.

"Эти мирные протесты были мощными, и видеть их было трогательно. Заявления о том, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" будет отозван - это хороший знак. Но за ними должны быть конкретные юридические шаги" , - заявил Боррель.

Напомним, после двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что отозвали скандальный законопроект об "иноагентах".

Ряд экспертов и специалистов отметили, что просто "отозвать" одобренный в первом чтении проект процедурно невозможно - только через отклонение во время голосования во втором чтении.

В партии власти после этого пообещали, что в парламенте будет проведена соответствующая процедура.