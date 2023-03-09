ГУР предупреждает о подготовке Россией провокации на границе Украины
Россия готовит масштбную провокацию на границе Украины с Беларусью, которую будет освещать известный пропагандист Владимир Соловьев, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.
"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в РФ", — отметили в ведомстве.
По данным ГУР, для осуществления провокации в Беларусь прибывает несколько групп россиян. Вероятно, в планы россиян входят разрушение инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.
"Цель провокации – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил страны в войне на стороне России", — говорится в сообщении.