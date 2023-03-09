Сырский: Защитники не дали окружить Бахмут, но ситуация очень тяжелая

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский говорит, что Силы обороны не дали врагу взять город в оперативное окружение, но ситуация остается очень сложной, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Сырский в Telegram-канале.

"Оборона - это организация действий, которая строится на стратегии, дисциплине и доверии личного состава. Ее успешность зависит от интеллекта и хитрости каждого командира. Мы должны уметь предвидеть действия врага, который имеет количественное преимущество.

Оборона Бахмута продолжается почти 10 месяцев. Силы обороны сделали ряд тактических действий, которые на данный момент не дали врагу взять город в оперативное окружение. Но ситуация остается очень тяжелой".

Генерал-полковник отмечает, что российские силы действуют привычными методами, не считают людей. Но количество воинов не является решающим преимуществом или фактором победы.

Силы же обороны Украины понимают тактическое значение Бахмута для врага и знают его планы относительно действий на других участках фронта.

При этом Сырский отмечает: Силы обороны продолжают защищать город, но ситуация динамична.

"Здесь каждый ход и решение способны кардинально ее изменить. Каждый день имеет наивысшую ценность. Я горжусь личным составом. Ценю скорость мышления командиров бригад, рядом с которыми нахожусь. Честь!".

Что предшествовало:

Днем 9 марта пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ цитировала Сырского о Бахмуте так: "Актуальность удержания Бахмута постоянно только растет".