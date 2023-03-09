Ермак уверен в одобрении гарантий безопасности Украины на саммите НАТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что на саммите НАТО в июле Украина получит гарантии безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспондента.

"Гарантии безопасности точно будут, сейчас мы уже не слышим "нет", когда о них говорим. Сейчас вопрос в том, кто первый из с нами их подпишет. Считаю, что подписать такой документ в Вильнюсе вполне реально" , - сказал Ермак.

Как известно, дискуссии о гарантиях начались после представления Офисом президента в сентябре прошлого года "Киевского компакта по безопасности" как одного из вариантов предоставления гарантий Украине.

Одно из главных отличий от идей, звучавших весной - то, что Китая (а тем более России) не будет в перечне государств-гарантов. В перечень государств-гарантов вошли почти исключительно государства-члены НАТО. Исключение - Австралия, которой также предложили присоединиться к союзу гарантов.