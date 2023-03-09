Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 9 марта.

За эти сутки Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Есть попадания. Погибли мирные люди. Всего в сутки противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа Шахед-136. Половина которых была сбита.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россия сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов н.п. Елино Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них — Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка в Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия Бахмута. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник производил безуспешные наступательные действия в направлении н.п. Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности: Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Михайловка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 боеприпаса, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.