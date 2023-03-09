РосСМИ: Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в Россию

Российские логистические компании заявляют, что Турция начала блокировать оформление транзита санкционных грузов в Россию, сообщает Новое время.

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на участников рынка.

"Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию" , — цитирует издание гендиректора одной из компаний.

По словам представителя другой логистической компании, официальных приказов и постановлений власти Турции не публиковали, поскольку в этом случае им пришлось бы признать факт поставок санкционной продукции для РФ.

По мнению некоторых собеседников издания, остановка транзита санкционных грузов в РФ связанна с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как писало издание WSJ, Турция продает в РФ американские товары, которые использует российская армия.